США отменили испытания баллистической ракеты Minuteman III из-за ситуации вокруг Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты отменили запланированные на данную неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как говорится в публикации издания, официальные лица США пока не заявили, как долго может продлиться задержка с испытаниями баллистической ракеты. Один из источников издания говорит о том, что запуск задержат примерно на десять дней.

Напомним, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе в минувший вторник, 2 августа. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин уже заявил, что Китай примет все возможные контрмеры в ответ на визит спикера палаты представителя конгресса США на остров, подчеркнув, что Пекин будет «решительно защитит национальный суверенитет»