Силы ДНР взяли под свой контроль 70% поселка Пески под Донецком Фото: REUTERS

Командир 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что силы Донецкой Народной Республики смогли взять под свой контроль 70 процентов поселка Пески, расположенного под Донецком.

«70 процентов пункта Пески под нашим контролем ... Идет зачистка не спеша, так как большое количество подвалов, частные дома после выселения людей переоборудовали под военный гарнизон», - заявил Емельянов в эфире Первого канала, добавив, что основные силы украинской армии уже нейтрализованы.

Напомним, сегодня, 4 августа, начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка недалеко от Авдеевки, добавив, что украинские военные покинули Семигорье и перешли к обороне на восток Кодемы.