Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: СОЦСЕТИ

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 4 августа, заявил о своей госпитализации после обследования, сообщив, что исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», - написал глава военно-гражданской администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, однако потерпели поражение. Как заявил замглавы администрации, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении этого региона для того, чтобы выпросить больше денег у западных стран.