Starbucks установила таблички с призывом к Джо Байдену проснуться и увидеть рецессию Фото: REUTERS

В сети кофеен Starbucks решили помочь президенту США Джо Байдену открыть глаза и увидеть происходящее в американской экономике.

В одной из кофеен Starbucks можно увидеть таблички с надписями «С каждой чашкой кофе, которую вы покупаете, старичок Байден просыпается и видит рецессию», а также «Просыпайся, спящий Джо».

Напомним, днем ранее, 28 июля, стало известно, что во втором квартале текущего года ВВП США, по предварительной оценке Министерства торговли Соединенных Штатов, снизился на 0,9%. Как писал сайт KP.RU, аналитики The New York Times заявили, что обнародованные ведомством данные говорят о серьезном риске начала масштабной рецессии в США, а также угрозе экономического кризиса в стране.

Глава Белого дома, комментируя эти данные, заявил, что экономика Соединенных Штатов находится на правильном пути, а замедление неудивительно, поскольку «Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию».