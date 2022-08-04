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В мире4 августа 2022 19:39

Starbucks установила таблички с призывом к Джо Байдену проснуться и увидеть рецессию

В сети кофеен решили помочь президенту США увидеть происходящее в американской экономике
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Starbucks установила таблички с призывом к Джо Байдену проснуться и увидеть рецессию

Starbucks установила таблички с призывом к Джо Байдену проснуться и увидеть рецессию

Фото: REUTERS

В сети кофеен Starbucks решили помочь президенту США Джо Байдену открыть глаза и увидеть происходящее в американской экономике.

В одной из кофеен Starbucks можно увидеть таблички с надписями «С каждой чашкой кофе, которую вы покупаете, старичок Байден просыпается и видит рецессию», а также «Просыпайся, спящий Джо».

Напомним, днем ранее, 28 июля, стало известно, что во втором квартале текущего года ВВП США, по предварительной оценке Министерства торговли Соединенных Штатов, снизился на 0,9%. Как писал сайт KP.RU, аналитики The New York Times заявили, что обнародованные ведомством данные говорят о серьезном риске начала масштабной рецессии в США, а также угрозе экономического кризиса в стране.

Глава Белого дома, комментируя эти данные, заявил, что экономика Соединенных Штатов находится на правильном пути, а замедление неудивительно, поскольку «Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию».