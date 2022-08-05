Британцы поддержали Сунака как кандидата в премьеры Великобритании Фото: REUTERS

Большинство зрителей, следивших за ходом теледебатов из студии телеканала Sky News вечером в четверг, поддержали кандидатуру экс-минфина Британии Риши Сунака на место премьера, а не главу МИД Лиз Трасс.

Ведущая телеканала по окончании дебатов попросила зрителей поочередно поднять руки в ответ на вопрос, кого они видят в качестве премьера страны

"Мне кажется, Риши Сунак был для вас намного убедительнее, чем Лиз Трасс", - сказала телеведущая.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Риши Сунак - сын мигрантов-индусов в первом поколении, миллионер-финансист с блестящим образованием в Оксфорде и Стэнфорде. До прихода в политику работал в банке «Голдман Закс», потом — управляющим в инвестфонде. У англо-индуса был реальный опыт в конкурентной политике — Риши три раза избирался в британский парламент, всякий раз улучшая результат. То есть умеет находить общий язык с британским «глубинным народом» (его Северный Йоркшир — преимущественно аграрная территория).

Ранее Сунак, пробившийся в финал выборов на пост премьер-министра страны, заявил о готовности противостоять России. Политик заверил, что у его хватит на это смелости, даже несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.