WP: Индия резко увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы Фото: Shutterstock

Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих заявила, что Индия резко увеличила импорт удобрений из России и сорвала план США по изоляции Москвы.

Так, с апреля по июнь индийская сторона закупила у России рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений, а также нарастила поставки угля и подсолнечного масла. Всего Нью-Дели импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масих отметила, что Индия является не единственной страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендр Моди обсудили поставки зерновых, удобрений и энергоносителей. Российский лидер заявил, что Москва остается надежным производителем и поставщиком данного товара, в том числе в Индию.

Путин также обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости