Reuters: в Таиланде в результате пожара погибли 13 человек, еще 35 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури в Таиланде 13 человек погибли и 35 пострадали, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.

Известно, что все опознанные жертвы являются гражданами Таиланда. Как сообщает издание, полковник полиции заявил, что пожар начался в пятницу около часа ночи по местному времени (21:00 в четверг мск) в ночном клубе Mountain B.

Ране сообщалось, что в одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв. По предварительной информации,взрыв произошел из-за утечки газа. Инцидент зафиксирован по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района. В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям.Взрыв привел к пожару. Сообщалось, что есть пострадавшие. К месту происшествия были привлечены сотрудники полиции и МЧС.