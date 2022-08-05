Лавров назвал искрящим заявление Запада о том, что посещение Пелоси Тайваня - "не дело Китая"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада о том, что посещение Тайваня спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов - "не дело Китая". Прямой эфир брифинга по итогам визита в Камбоджу ведется МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте.

"Были заявления Китая, и ответы от США и Японии, мол, не дело это Китая, спрашивать разрешение на посещение Тайваня у Пекина. Не обошлось и без украинского сюжета. Ничего нового наши коллеги не сказали", - констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань - злонамеренная провокация. Он также добавил, что США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в дела Китая и принцип "одного Китая".