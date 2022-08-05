Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 августа 2022 5:55

Лавров назвал искрящим заявление Запада о том, что посещение Пелоси Тайваня - "не дело Китая"

Глава МИД РФ добавил, что "ничего нового коллеги не сказали"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада о том, что посещение Тайваня спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов - "не дело Китая". Прямой эфир брифинга по итогам визита в Камбоджу ведется МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте.

"Были заявления Китая, и ответы от США и Японии, мол, не дело это Китая, спрашивать разрешение на посещение Тайваня у Пекина. Не обошлось и без украинского сюжета. Ничего нового наши коллеги не сказали", - констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань - злонамеренная провокация. Он также добавил, что США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в дела Китая и принцип "одного Китая".