В Белом доме надеются, что Блинкен «поймает Лаврова за пуговицу» во время переговоров по баскетболистке Грайнер Фото: REUTERS

Вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию США, поэтому глава госдепартамента США Энтони Блинкен будет искать контакта с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже для того, чтобы обсудить данную проблему. Такое заявление официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Он очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», - сказал представитель Пентагона.

Напомним, сегодня, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Спортсменка получила девять лет лишения свободы за попытку ввести наркотики в Россию. Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет тюремного заключения, а адвокаты просили либо полностью оправдать подсудимую, либо ограничиться минимальным наказанием.