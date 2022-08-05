Более ста коммун Франции остались без питьевой воды из-за засухи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделал министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу.

В начале июля этого года французские власти приняли решение распространить ограничения на использование воды из-за засухи на всю территорию метрополии страны, в том числе Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн.

«В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось», - заявил французский министр во время своей рабочей поездки в департамент Альпы Верхнего Прованса, призвав ужесточить ограничения.

В понедельник, 1 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в пяти департаментах стран, а на юго-западе Франции максимальная температура достигала 40 градусов.

Напомним, в некоторых местах в Европе было объявлено чрезвычайное положение из-за жаркой погоды. Ранее в Великобритании был зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд, а за несколько дней до этого рекорд зафиксировали в испанском городе Вальядолиде, где на землю начали падать птицы, причиной чего стала аномальная жара.