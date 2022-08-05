Глава Херсонской области Сальдо находится в коме

Владимир Сальдо. Фото: YouTube

Руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, который ранее был госпитализирован, находится в медикаментозной коме. Информацию об этом распространило RT со ссылкой на источник в окружении главы региона.

По данным представителей администрации Херсонской области, на данный момент Сальдо находится в состоянии средней тяжести.

По данным СМИ, вместо него обязанности руководителя области сейчас исполняет премьер региона Сергей Елисеев. Однако в то же время замглавы администрации Херсонской области говорит, что сообщения о коме Владимира Сальдо являются слухами.

Ранее Сальдо сообщил о своей госпитализации по итогам обследования в одной из больниц области. По неподтвержденной информации, причиной проблем Сальдо со здоровьем могут быть последствия перенесенного политиком коронавируса.

Сальдо возглавил ВГА Херсонской области весной 2022 года вскоре после того, как регион был освобожден российскими военными в ходе спецоперации.