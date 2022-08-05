Эрдоган заявил, что предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества России и Турции

Эрдоган заявил, что предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества Росси и Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, 5 августа, в Сочи заявил, что Москве и Анкаре предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества, выделив вопросы энергетики, туризма, а также экспорта зерна в Черном море.

«Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что одной из тем переговоров с Путиным будет сирийский вопрос.

«Для нас важна борьба с терроризмом в регионе», - заявил президент Турции, добавив, что «сегодня мир следит за переговорами в Сочи».

Как писал сайт KP.RU, переговоры российского и турецкого президентов проходят в узком составе в Сочи в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».