Россия обошла Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию

Россия заняла второе место по экспорту сырой нефти в Индию Фото: REUTERS

Россия заняла второе место по экспорту сырой нефти в Индию в июне 2022 года. РФ удалось опередить Саудовскую Аравию, однако крупнейшим экспортером нефти в Индию все еще является Ирак.

"Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам. Нефть сейчас соответствует всем этим требованиям. Саудовская Аравия компенсирует сокращение поставок сырья в Индию наращиванием экспорта нефти в страны Европы", - пишет издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники среди чиновников правительства Индии.

Ранее стало известно о том, что Индия резко увеличила импорт удобрений из России и сорвала план США по изоляции Москвы. Обозреватель газеты The Washington Post сообщает, что на данный момент Индия является не единственной крупной и стратегически важной для Соединенных Штатов страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией - подобной позиции, в частности, придерживается Турция.