Названа причина госпитализации главы Херсонской области Владимира Сальдо

Замглавы Херсонской области Стремоусов опроверг сердечный приступ у Владимира Сальдо Фото: YouTube

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал в эфире Радио «Комсомольска правда» о состоянии здоровья главы военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, который днем ранее, 4 августа, объявил о своей госпитализации.

Стремоусов отметил, что у Сальдо «никаких сердечных приступов нет», а речь идет о простом переутомлении. «Знаете, человек пять месяцев с утра до вечера по четыре часа спит. Как вы хотели? Ну, получился такой момент», - заявил он, отметив, что глава ВГА находится сейчас в больнице, а доступ к нему был закрыт, «чтобы убрать всякие вот эти процессы».

По словам зампредседателя, военно-гражданская администрация в штатном режиме. «Процесс идет в рабочем формате. Это не влияет ни на что, все идет по плану, все хорошо», - отметил он.

«Я скажу, это последствия переутомленности в условиях очень повышенной опасности. Вы знаете, что и Владимир Васильевич, и я на списке не только у Зеленского, но и у наших американских партнеров, они постоянно санкциями добивают», - добавил зампредседателя.

Напомним, в четверг, 4 августа, Сальдо сообщил о своей госпитализации после обследования, уточнив, что его обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области будет исполнять председатель правительства региона Сергей Елисеев.