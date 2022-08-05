ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали территорию Запорожской АЭС. По информации властей запорожского города Энергодар, обстрел атомной электростанции произошел во время пересменки работников.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на городские власти, из-за обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство (оно необходимо для безопасного функционирования всех энергоблоков АЭС).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова публично призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные агрессивные действия украинской стороны чреваты ядерной аварией.

Захарова полагает, что киевские власти прекрасно понимают возможные последствия своих действий, но все равно продолжают отдавать преступные приказы об обстреле АЭС.