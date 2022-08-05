Министр транспорта США призвал американцев пересаживаться на электромобили из-за подорожания бензина

Министр транспорта США, экс-кандидат в президенты страны Пит Буттиджич предложил гражданам страны пересесть на электроавтомобили на фоне резкого роста цен на бензин. Фото: REUTERS

Министр транспорта США, экс-кандидат в президенты страны Пит Буттиджич предложил гражданам страны пересесть на электроавтомобили на фоне резкого роста цен на бензин.

"Нужно также признать, что лучшее, что мы можем в средне- и долгосрочной перспективе, это сделать так, чтобы у американцев было больше машин, которым вообще не нужен бензин. Так что американцам не нужно будет переживать о том, что происходит в какой-нибудь ближневосточной столице или горячей точке за рубежом", - сообщил высокопоставленный американский чиновник в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране, по его мнению, не реагируют достаточно быстро на падение стоимости нефти. Байден полагает, что в ближайшее время стоимость бензина на АЗС в США должна существенно снизиться, американцам лишь следует потерпеть и дождаться этого момента.