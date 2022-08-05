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Политика5 августа 2022 15:42

Украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС

Снаряды попали на промплощадку станции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС

Украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли второй за сутки удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделали власти запорожского города Энергодар, отметив, что снаряды попали на промплощадку станции.

«На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции», - говорится в сообщении городских властей, которые уточняют, что характер и масштаб повреждений в результате совершенной атаки на данный момент уточняется.

Напомним, сегодня, 5 августа, власти города сообщили об ударе по Запорожской АЭС, уточнив, что атака произошла во время пересменки работников. Как сообщалось в результате удара ВСУ был оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, которое необходимо для безопасного функционирования всех энергоблоков атомной электростанции.