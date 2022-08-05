Украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли второй за сутки удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделали власти запорожского города Энергодар, отметив, что снаряды попали на промплощадку станции.

«На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции», - говорится в сообщении городских властей, которые уточняют, что характер и масштаб повреждений в результате совершенной атаки на данный момент уточняется.

Напомним, сегодня, 5 августа, власти города сообщили об ударе по Запорожской АЭС, уточнив, что атака произошла во время пересменки работников. Как сообщалось в результате удара ВСУ был оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, которое необходимо для безопасного функционирования всех энергоблоков атомной электростанции.