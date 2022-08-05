Украинская армия нанесла удар из HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области. Об этом в пятницу, 5 августа, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, в результате удара есть 11 попаданий по железнодорожному полотну и один в здание элеватора.

«Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 – по ж/д полотну и один – в здание элеватора», - сообщил глава администрации в своем Telegram-канале, отметив также, что разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора.

Напомним, незадолго до этого власти запорожского города Энергодар сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС), уточнив, что снаряды попали на промплощадку станции. Как отмечалось, это вторая за сутки атака на ЗАЭС.