Командир палестинской группировки "Исламский джихад" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир палестинской группировки «Исламский джихад» Зияд ан-Наххала пригрозил нанесением ракетного удара по Тель-Авиву.

«В этой битве не будет красных линий, и я обещаю палестинскому народу, что Тель-Авив будет под ударами ракет сопротивления», - сказал глава палестинской группировки.

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - военизированная организация, ставящая своей целью создание независимого Палестинского исламского государства, а также уничтожение Израиля путем ведения джихада.