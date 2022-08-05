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В мире5 августа 2022 16:11

Командир палестинской группировки "Исламский джихад" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом

Глава группировки заявил, что в этой битве "не будет красных линий"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Командир палестинской группировки "Исламский джихад" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом

Командир палестинской группировки "Исламский джихад" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир палестинской группировки «Исламский джихад» Зияд ан-Наххала пригрозил нанесением ракетного удара по Тель-Авиву.

«В этой битве не будет красных линий, и я обещаю палестинскому народу, что Тель-Авив будет под ударами ракет сопротивления», - сказал глава палестинской группировки.

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - военизированная организация, ставящая своей целью создание независимого Палестинского исламского государства, а также уничтожение Израиля путем ведения джихада.