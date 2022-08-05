Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях. Фото: REUTERS

Турция начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Такая договоренность достигнута между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после завершения переговоров в пятницу 5 августа. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сказал Новак, уточнив, что в Турецкую республику поставляется 26 млн кубометров российского газа ежегодно.

Вице-премьер отметил, что Россия и Турция постепенно переходят на расчеты в национальных валютах.

"Это, действительно, новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений", - цитирует Новака ТАСС.

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