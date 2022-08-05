Путин приветствовал Эрдогана дважды, сначала - на русском

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Фото: REUTERS

В Сочи, в резиденцию «Русь», Владимир Путин прибыл в пятницу, 5 августа, с утра. Возможно, решил уже на месте, пока высокий гость летит из Стамбула, «пробежаться» по повестке, которую предстояло обсудить.

Реджеп Тайип Эрдоган примчался в «Русь» около 15 часов по московскому (и местному же) времени.

Встреча в рабочем кабинете главы Российского государства (кстати, она проходила на фоне государственных флагов двух стран) стартовала примерно с 15-минутным «отходом» от протокола. (Это, можно сказать, совсем ничего).

И… началась с небольшого «сюрприза».

Дело в том, что забыли включить «электронный переводчик».

Путин уже начал своё приветствие:

- Здравствуйте, уважаемый господин президент…

Эрдоган вставил в ухо наушник, на приветствие Путина, разумеется, кивнул (похоже, и без наушников понял, о чем начал говорить Российский президент).

А потом… недоуменно стал пожимать плечами, красноречиво показывая на неработающее (просто невключенное!) устройство. Владимир Владимирович вовремя пришел на помощь коллеге (тут как раз и технические помощники тоже подоспели).

Наушники у Эрдогана заработали! И Путин во второй раз начал свое приветствие:

- Уважаемый господин президент… Дорогой друг!

На этот раз слова нашего президента звучали уже на турецком - в наушниках, которые были на Эрдогане.

Больше техника президентов не подводила.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН И ПЕРЕВЕЛИ ЭРДОГАНУ

О международном зерновом и продовольственном конвейере.

Владимир Путин тепло поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса транспортировки зерна с Украины и в обеспечении бесперебойных поставок российского продовольствия, а также наших удобрений на мировые рынки.

Впрочем, вот как это звучало - дословно и детально:

- При вашем непосредственном участии и при посредничестве Генерального секретаря Организации Объединённых Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках (бесперебойных поставках - Путин повторил эти слова дважды, сделал на них упор. - А.Г.) и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки.

Эрдоган тут же реагировал на слова Путина (перевод был синхронный) едва заметным кивком головы.

Российский президент довольно четко также заметил,, что для многих стран, особенно развивающихся, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно:

- Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. (Это - тоже адресовано Эрдогану. - А.Г.) Хочу вас за это поблагодарить.(Напомним: в Стамбуле

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению всех этих проблем.)

О «Турецком потоке».

Эту тему из приветствия Путина мы дадим без всяких сокращений и пояснений - и так все понятно.

- Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом.

«Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но, хочу ещё раз повторить, и для потребителей в Европе.

Так что, думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок.

Но и для потребления в самой Турции и нефть, и газ, и уголь, и другие товары – всё идёт в большом объёме, количестве, без всяких сбоев.

О Российско-турецком меморандуме

…- Мы, как и договаривались, - поделился Путин, - надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учётом тех договорённостей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции буквально день-два назад.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН ЭРДОГАНУ

- Как и договаривались на встрече в Тегеране (она прошла 19 июля этого года. - А.Г.), мы проводим сегодня очередную нашу рабочую встречу. Но перед тем, как мы с вами встречаемся здесь, в Сочи, представительная делегация из экономического блока правительства России побывала по вашему приглашению в Турции, с коллегами проработали все важнейшие направления нашего взаимодействия. Их много.

-… Достаточно напомнить, что в прошлом году у нас увеличился товарооборот на 57 процентов, а за первые месяцы этого года до мая включительно он вырос в два раза.

- У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления, это энергетика, что очень важно…

- Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего, имею в виду Сирийский кризис. Здесь Турция и Россия внесли очень большой вклад в нормализацию обстановки, и эту тему мы тоже, конечно, не обойдём своим вниманием.

ДОСЛОВНО

Эрдоган - Путину:

«Мы откроем новую страницу в наших отношениях»

Приветственная речь президента Турции, обращенная к российскому коллеге, была, как никогда, - эмоциональной.

- Верю, - сказал Эрдоган, - что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях. Это касается и энергетики, это особенно касается «зернового коридора» через Чёрное море, по которому мы предприняли шаги.

По всем этим вопросам – касательно туризма, транспорта – были предприняты шаги в этих областях.

Вместе со всеми этими вопросами в регионе есть шаги, которые были предприняты…

Сегодня мы лицом к лицу, с глазу на глаз обсудим все остальные вопросы, стоящие на повестке дня.

С точки зрения Турции, Россия играет роль в этом плане на мировой арене – хочу отметить особую роль. Я верю, что в этом плане нам необходимо уделить ещё больше внимания, и считаю, что это облегчит ситуацию в регионе с борьбой с терроризмом.

Наша солидарность в этом плане имеет большое значение. Касательно этого вопроса наши шаги, наши встречи – тоже верю – укрепят всю эту тенденцию, наши отношения.

И, наряду с этими вопросами, сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи: что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать? (речь о президентах - А.Г.)

Наверное, пристальной (мир) следит за нашей встречей, за Сочи. И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам, этим лицам…

(Прямо так и было переведено…)

… Прежде чем уединиться на переговоры «с глазу на глаз», Путин очень быстро обменялся жестами с кем-то из своего окружения, что-то показывая на пальцах.

Возможно, он дал «отмашку» готовиться к переговорам «в расширенном составе».

Среди тех, кого пригласили в них участвовать, был и Рамзан Кадыров.

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