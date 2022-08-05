В российском Минобороны заявили о троекратном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ в течение часа. Фото: REUTERS

Украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар в пятницу 5 августа. Об этом сообщает Минобороны России. Сообщается, что в течение часа - с 16.20 до 17.24 - украинские военные трижды обстреливали электростанцию. По данным Минобороны, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

"В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода", - сообщили в Минобороны.

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