Власти ДНР запретили беспилотники на время спецоперации

Денис Пушилин подписал запрет на использование беспилотников на территории ДНР. Фото: REUTERS

В ДНР на время спецоперации запретили использовать беспилотники. Соответствующее постановление государственного комитета обороны ДНР подписал в пятницу 5 августа глава республики Денис Пушилин. Документ доступен здесь.

Сообщается, что запрет на использование беспилотных судов в воздушном пространств Донецкой Народной Республики устанавливается на время действия специальной военной операции, проводимой на территориях ЛДНР и Украины.

Документ оговаривает возможность использования беспилотников силовыми ведомствами республики (МВД, министерство госбезопасности, Народной милиции, МЧС и генеральной прокуратуры). Также дронами могут пользоваться журналисты, в том числе и аккредитованные представители зарубежных СМИ.

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