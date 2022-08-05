США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов

США готовы дать Украине еще один миллиард. Фото: REUTERS

Администрация Байдена готовится предоставить Украине еще миллиард долларов в качестве военной помощи. Об этом пишет Reuters в пятницу 5 августа, ссылаясь на информированные источники.

Сообщается, что о новом пакете помощи может быть объявлено уже в понедельник 8 августа. Предполагается, что Украина получит боеприпасы для оружия дальнего радиуса действия и бронированные медицинские транспортные средства.

Анонимные источники сообщили агентству, что предварительно в список войдут боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и целых 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, уточнив, что до подписания пакетов список может измениться.

США уже предоставили Украине помощь в размере около 8,8 миллиарда долларов с начала проведения Россией специальной военной операции.

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