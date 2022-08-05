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Политика5 августа 2022 20:06

Делегация России в ООН заявила о невозможности применения ядерного оружия на Украине

Делегация России в ООН указала на невозможность применения ядерного оружия на Украине в свете ядерной доктрины РФ
Мария ПАВЛОВА
Россия заявила в ООН, что применение ей ядерного оружия в отношении Украины невозможно в свете российской ядерной доктрины.

Россия заявила в ООН, что применение ей ядерного оружия в отношении Украины невозможно в свете российской ядерной доктрины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это противоречит ее ядрной доктрины. Об этом заявили представители российской делегации при ООН на Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

«Российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», - отметил представитель России, добавив, что ни один из гипотетических сценариев для применения ядерного оружия, оговоренный в доктрине, не может быть применен к ситуации на Украине.

Также российская сторона отметила, что Запад необоснованно утверждает, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, уточнив, что российский президент приказал перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, а это не является состоянием повышенной боевой готовности.

Также делегация России в ООН призвала США вернуть свое ядерное оружие из Европы на свою территорию и выступила за прекращение практики совместных ядерных миссий НАТО.