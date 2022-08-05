Делегация России в ООН призвала США вернуть свое ядерное оружие из Европы на свою территорию

Российская делегация в ООН призвала США вернуть на свою территорию размещенное в Европе ядерное оружие. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны вернуть на свою территорию размещенное в Европе ядерное оружие. Об этом заявил в пятницу 5 августа заместитель главы делегации Российской Федерации в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО.

Также Белоусов подчеркнул необходимость прекращения практики совместных ядерных миссий НАТО.

«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», - сказал представитель российской делегации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обязательства ДНЯО полностью отвечают интересам ядерных и неядерных стран и подчеркнул, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Также Путин отметил, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому и заявил о готовности РФ делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.