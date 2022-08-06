Зеленский заявил, что на Украине якобы изъяты "российские активы" на сумму 765 млн$ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.

"Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины - ред.). Эта работа продолжается", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.

По словам украинского лидера, предлагается "конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству".

Напомним, в конце мая этого года украинский президент подписал закон об определении процедуры конфискации активов граждан, которые поддерживаю специальную военную операцию России на Украине. Как отмечалось в указе, «процедура выявления», а также конфискации активов подсанкционных граждан, «так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины», поможет стране «быстро и эффективно» пополнять свой бюджет.

Накануне украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране.