Ситуация вокруг Косово обострилась за считанные дни. Фото: REUTERS

В чем причина нынешнего конфликта Сербии и Косово

В последний день июля власти самопровозглашенного Косово заявили, что с 1 августа введут запрет на сербские личные документы и сербские регистрационные номера машин на пунктах въезда на свою территорию. Вместо них будут выдаваться временные «декларационные листы» сроком действия три месяца.

В ответ сербское население Косово и Метохии начало строить баррикады. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице были стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО с 1999 года. В мировых СМИ заговорили о возможном новом вооруженном конфликте на Балканах, не забывая напоминать, что Первая мировая война началась для России именно 1 августа 1914-го.

- Решение властей Приштины начать принудительную замену личных документов и регистрационных номеров машин местных себров - это очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова и вытеснению оттуда косово-сербских институтов, которые обеспечивают защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов, - прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. На острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косово-албанскими руками.

Рассказываем, что же сейчас происходит между Сербией и Косово, публикуем последние новости и выясняем, будет ли война.

Почему обострение произошло именно сейчас

Решение властей Косово имеет исключительно провокационный характер. Оно противоречит соглашениям, принятым еще в 2010-х годах в рамках технического диалога между Сербией и Косово, допускавшим применение и сербских, и косовских личных документов и номерных знаков до «достижения взаимного решения» между двумя сторонами. Тогда почему Приштина пошла на такой шаг?

Трудно представить, что косовские власти сами решили обострить ситуацию. Тем более, что госсекретарь США Блинкен за три дня до сербско-косовского кризиса, как сообщают, принимал президента и премьера Косово и пообещал всяческую поддержку в «евроантлантической и международной интеграции». И хотя Вашингтон уже «осудил» действия Приштины и попросил отложить введение новых правил до начала сентября, что-то подсказывает, что все происходит по заранее прописанной политической партитуре.

27 июля делегация из Косово встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Блинкеном. Фото: REUTERS

Президент Сербии Вучич пока упорно отказывается от присоединения к антироссийским санкциям - еще бы, когда более 80 процентов сербов поддерживают Россию в ее действиях на Украине. От признания Косово, что тоже было бы для него политическим самоубийством, он всячески уклоняется. Но при этом упорно заявляет, что будущее страны - только в ЕС. В этих условиях для Запада создать для него реальный кризис с труднопредсказуемыми последствиями на границе, а потом, подсказав Приштине, что торопиться не надо, избавить его от этой тяжести - уже успех. Ведь Вучич должен быть признателен за поддержку Запада, а значит, стать более сговорчивым.

Как могут развиваться события в Косово и Сербии

«Мне кажется, что сейчас серьезного столкновения и военных действий не будет», - высказала свое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» Елена Гуськова, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, доктор исторических наук. Ситуации с возведением баррикад на северной границе Косово уже случались, и не раз.

Вучич на военное столкновение с косоварами не пойдет, прокомментировал радио «КП» возможное развитие событий политолог Владимир Брутер. Сербский президент, считает он, в очередной раз хочет сделать так, чтобы Запад повлиял на Косово, тот сделает полшага назад, а Вучич объявит о победе Сербии.

- Вучичу никто не верит, он всегда был соглашателем, - считает эксперт. - Отреагировать на провокацию косоваров можно только так: занять север Косово и сказать, что теперь граница проходит здесь. Если вы хотите с нами повоевать, то пожалуйста, Приштину мы займем за три дня. Не хотите - граница теперь будет такой. НАТО не будет воевать за косоваров. Пригрозят ввести жесткие санкции, но вот воевать за косоваров не будут. Но Вучич никогда не решался воевать, он всегда был соглашателем.

Собственно, Запад уже все «разрулил»: выразил недовольство «самоуправством» Приштины и заставил на месяц отложить антисербское решение. В очередной раз показав, что на Балканах без воли Вашингтона и Брюсселя ничего произойти не может. Запад назначил сербов виновными, значит, они должны смириться…

Для чего Запад затеял эту провокацию

Без связи с событиями на Украине нынешний всплеск напряженности в Косово и Метохии, конечно же, рассматривать нельзя. Новый-старый конфликт в южной Европе обозначился именно тогда, когда разговоры о «неизбежной победе» Киева над Москвой стали затихать, потому что события, которые уже нельзя игнорировать, говорят совсем об обратном. Вот тогда-то, как краплёный козырь из рукава, Запад и вытащил нерешенную косовскую проблему. Ведь при возникновении военной угрозы Сербии никто, кроме России, не поможет. Но в нынешних условиях, когда ее военные и иные силы и ресурсы задействованы в спецоперации на Украине, это, как считают практически все эксперты, практически исключено.

Одна из заблокированных сербами дорог на севере Косово. Фото: REUTERS

- Помощь России сейчас, когда в августе, вероятно, может произойти контрнаступление украинцев, а также закреплять присутствие на занятых территориях, маловероятна, - считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Энтина. - Никто другой Белграду не поможет. Эта ситуация даёт Западу два блестящих козыря: первый – сказать, что «русские вас бросили», второй – «продвигать мысль о том, что не было бы Украины – Сербия бы не потеряла Косово». В последний сюжет очень хорошо ложатся все утверждения сербского президента о том, что «великие не думают о том, какие последствия несут их действия для малых стран».

Вучич, действительно, недавно такое сказал, и именно в контексте украинских событий. Очевидно, что вновь раздуваемый давний очаг напряженности в Европе сродни попытке открыть «новый фронт» в борьбе Запада с Россией, коль на украинском дела пошли не так, как ему бы хотелось.

Как Россия может помочь Сербии

В эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался по этому вопросу так:

- В сегодняшней ситуации Вучич должен определиться. Он знает, на чьей стороне симпатии сербов. Но Запад использует все свои возможности, чтобы заставить Вучича встать на свою сторону. Россия не должна быть более сербской, чем сама Сербия. Если Сербия настроена бороться, то Россия ее должна поддержать. Если не настроена и пытается найти какой-то выход из положения иным способом, то в этом случае Россия должна сочувственно к этому относится и не может брать на себя больше, чем сама Сербия.

Большинство экспертов считают, что поддержка сербов со стороны России в нынешней ситуации может быть преимущественно дипломатической и моральной. О существенной военной и экономической помощи говорить нереально. Впрочем, и доведение возникшего конфликта до горячей фазы тоже неочевидно. Все-таки Запад прислушался к предупреждению Китая относительно игры с огнем вокруг Тайваня - в итоге можно самому обжечься. На Балканах это правило тоже действует.

Запад в противостоянии России и Китаю явно идет на обострение, создавая или реанимируя новые очаги и точки напряженности. Но на примере санкционных страстей все уже убедились, что способность просчитать последствия, прежде всего для себя, от попыток придавить другого - не самый сильный конек Брюсселя и Вашингтона.

Разворошив сербско-косовский конфликт и пытаясь удерживать его под контролем, чтобы вынудить Сербию «определиться», на чьей она стороне, можно тоже просчитаться. Политические события в Европе становятся все более непредсказуемыми, а правящие элиты, похоже, выбросили из своего лексикона слово «компромисс».

Кстати, безусловно проигравшим из-за бучи на Балканах станет Киев. Ведь это он до сих пор единолично вел борьбу «в интересах всего мира» с «путинской Россией». А если где-то возникнет еще один фронт этой борьбы, тогда информационное одеяло наверняка станут стягивать с Украины, чтобы прикрыть им новых борцов с «русским мордором».