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В мире6 августа 2022 12:43

В Испании задержали вымогавших деньги у соотечественников украинцев

Четверо украинцев занимались вымогательством с применением насилия в Испании
Мария ПАВЛОВА
В Испании задержали украинцев, которые с применением насилия вымогали деньги у соотечественников.

В Испании задержали украинцев, которые с применением насилия вымогали деньги у соотечественников.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Четверо украинцев задержаны за вымогательство с применением насилия в Испании. Об этом в субботу 6 августа сообщает Национальная полиция Испании.

Сообщается, что жертвами вымогателей также были граждане Украины, к которым преступники применяли «чрезмерное насилие».

«Задержаны четыре участника украинской преступной группы, вымогавшей деньги у соотечественников с применением чрезмерного насилия», сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что задержанные причастны также к ограблению трех украинских беженок в городе Бенидорме, которое произошло в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что под видом беженцев Израиль атакуют украинские бандиты и проститутки. Власти Израиля уже депортировали более 250 таких «беженцев».

У Запада открылись глаза на действия украинских беженцев, которые обманывают Евросоюз и воруют в магазинах.

Тем временем украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания.