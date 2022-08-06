Силы ДНР выбили с позиций на юге Марьинки украинские подразделения, которые вели огонь по Донецку

В ДНР сообщили, что украинские военные выбиты с позиции в Марьинке, с которой они обстреливали Донецк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские подразделения выбиты с позиций на юге Марьинки, откуда они вели огонь по двум жилым районам Донецка. Об этом рассказал в воскресенье 6 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль ферму, на которой была размещена позиция ВСУ. С этой точки украинские военные обстреливали пригород Донецка Александровку и Петровский район Донецка, уточнил замминистра.

«Военнослужащими стрелкового батальона 1135 армии ДНР, совместно с подразделениями ВС РФ взята под полный контроль ферма на юге Марьинки. Ранее с нее вёлся огонь по Александровке и Петровскому району», - написал Безсонов в Telegram, добавив, что контроль над этой точкой усложняет для размещенных к югу от Марьинки подразделениям ВСУ доставку боеприпасов.

Тем временем в субботу 6 августа украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по Донецку, есть пострадавшие. Повреждения зданий зафиксированы в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском и других районах города.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали центр Донецка запрещенными минами-лепестками. Мины похожи на игрушки и ждут свою жертву вечность.