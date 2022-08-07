У Франции не осталось самоходок Caesar из-за помощи Украине Фото: REUTERS

У французской армии практически закончилась артиллерия. Это случилось после того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает портал Аvia.pro.

Из-за этого французы все чаще начали обращать внимание на то, что лидер страны Эммануэль Макрон "слишком увлекся поддержкой Киева".

Минобороны Франции сразу после появления этих данных потребовало заключить контракты на дополнительные САУ для безопасности страны. Однако производитель сообщил о готовности восполнить 18 единиц артиллерии в течение 4-5 лет.

В июне 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Париж готов продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину. А в конце февраля власти Франции заявляли о намерении увеличить поставки вооружения на Украину из-за российской спецоперации.