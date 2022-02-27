Франция намерена нарастить поставки вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции намерены увеличить поставки вооружения на Украину всвязи с проведением в этой стране военной спецоперации России, рассказал французский президент Эмманэуль Макрон.

Как передает агентство France-Presse, политик, помимо оружия, обещал помочь Киеву топливом. Какое именно вооружение будет поставлено Украине, он не уточнил.

Напомним, в субботу, 26 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении направить Украине вооружение. По его словам, Берлин поставит Киеву тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Стоит отметить, что ранее власти ФРГ неоднократно отказывались помогать Украине оружием.

Как писал сайт kp.ru,, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.