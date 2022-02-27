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Политика26 февраля 2022 21:03

Франция намерена нарастить поставки вооружения Украине

Помимо оружия Париж поставит Киеву топливо
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Франция намерена нарастить поставки вооружения Украине

Франция намерена нарастить поставки вооружения Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции намерены увеличить поставки вооружения на Украину всвязи с проведением в этой стране военной спецоперации России, рассказал французский президент Эмманэуль Макрон.

Как передает агентство France-Presse, политик, помимо оружия, обещал помочь Киеву топливом. Какое именно вооружение будет поставлено Украине, он не уточнил.

Напомним, в субботу, 26 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении направить Украине вооружение. По его словам, Берлин поставит Киеву тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Стоит отметить, что ранее власти ФРГ неоднократно отказывались помогать Украине оружием.

Как писал сайт kp.ru,, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.