В Минобороны России назвали обстрел Запорожской АЭС "ядерным терроризмом" Фото: REUTERS

В Минобороны России сообщили, что удары со стороны Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС стоит расценивать как ядерный терроризм. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генассамблеей ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм, - заявили в военном ведомстве.

Накануне сообщалось, что украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. В течение часа - с 16.20 до 17.24 - украинские военные трижды обстреливали электростанцию. По данным Минобороны, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.