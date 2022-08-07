Трамп предупредил о рисках Третьей мировой из-за "некомпетентных людей" Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп считает возможной Третью мировую войну. Он предупредил, что кроме Украины усугубить положение может конфликт вокруг Тайваня.

- Мы можем прийти к Третьей мировой войне, поскольку нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, - заявил политик во время своего выступления на слете консерваторов в Техасе.

Также сообщалось, что МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

До этого Трамп заявлял, что "США движутся в ад". Виной всему, по мнению бывшего президента страны, действия нынешней администрации. Он считает, что действующий глава государства Джо Байден победил на президентских выборах, поскольку они были "мошенническими".