Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден своими действиями способствует разжиганию конфликта на Украине, считает основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Он подливает масло в огонь конфликта на Украине – это серьезное преступление. Почему США не призовут президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?» – заявил музыкант в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Уотерс, конфликт на Украине является реакцией России на расширение НАТО к ее границам. Стоит отметить, что исполнитель во время своих концертов демонстрирует фотографии, которые, по его мнению, являются военными преступниками. Среди них есть и президент США.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что главная цель Байдена на Украине – продолжение конфликта для удержания собственной власти.