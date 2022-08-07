Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 августа 2022 12:54

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине

Американский лидер должен призвать Зеленского сесть за стол переговоров, заявил музыкант
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден своими действиями способствует разжиганию конфликта на Украине, считает основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Он подливает масло в огонь конфликта на Украине – это серьезное преступление. Почему США не призовут президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?» – заявил музыкант в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Уотерс, конфликт на Украине является реакцией России на расширение НАТО к ее границам. Стоит отметить, что исполнитель во время своих концертов демонстрирует фотографии, которые, по его мнению, являются военными преступниками. Среди них есть и президент США.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что главная цель Байдена на Украине – продолжение конфликта для удержания собственной власти.