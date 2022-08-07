Президент Финляндии предупредил Европу о надвигающемся экономическом спаде

Президент Финляндии Саули Ниинисте Фото: REUTERS

Европейский союз в скором будущем ожидает экономический спад, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Гражданам Финляндии и других государств Евросоюза придется привыкать к тому, что экономика больше не будет расти каждый год. Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов растет», – высказал мнение политик в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

По его словам, сейчас для Финляндии ключевой задачей становится самодостаточность в сфере безопасности и независимость в вопросе обеспечения населения продовольствием. Кроме того, добавил президент, важно учитывать риск обострения конфликта на Украине. От развития ситуации будет зависеть и отношения между Россией и Западом, в частности между Москвой и Хельсинки, сказал он.

Напомним, почти половина жителей стран Европы обвиняет власти в росте цен на энергоносители.