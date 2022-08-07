Дарья Асламова: Косовские соцсети бесновались и требовали «Возьмите ее, заверните в пакет и отправьте на Украину»

После задержания в Косово журналистки Дарьи Асламовой жители республики призывали передать ее Украине Фото: Дарья АСЛАМОВА

После задержания в Косово российской журналистки Дарьи Асламовой жители республики призывали передать ее Украине, сообщила она в эфире радио «Комсомольская правда».

«Косовский министр заявил, что задержали знатную русскую шпионку. И потом пошла реакция в соцсетях – бесновались. Говорили: возьмите ее, заверните в пакет и отправьте на Украину или же передайте на американскую базу, чтобы с ней там все порешали», – рассказала журналистка «Комсомольской правды».

По ее словам, она во время допроса она сидела на стуле не вставая в течение восьми часов, при этом у корреспондента отобрали все вещи. Вместе с тем, отметила Асламова, допрашивающие вели себя вежливо, без оскорблений.

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.