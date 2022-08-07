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Политика7 августа 2022 14:58

Силы ДНР проводят «дозачистку» взятого под контроль поселка Пески под Донецком

Глава ДНР Пушилин сообщил о «дозачистке» взятого под контроль поселка Пески под Донецком
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Силы ДНР проводят «дозачистку» взятого под контроль поселка Пески под Донецком

Силы ДНР проводят «дозачистку» взятого под контроль поселка Пески под Донецком

Фото: REUTERS

Войска Донецкой народной республики завершают зачистку поселка Пески в Донецкой области, взятого под контроль на этой неделе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушилин, Пески было сложно брать под контроль, поскольку противник там «буквально вгрызался в землю». По его словам, украинские военные прорыли тоннели даже между подвалами домов. Глава ДНР сообщил, что в одном из украинских блиндажей были обнаружены карты с боевыми приказами на обороте, которые можно будет использовать в качестве доказательств на трибунале.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка.