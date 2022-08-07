Силы ДНР проводят «дозачистку» взятого под контроль поселка Пески под Донецком Фото: REUTERS

Войска Донецкой народной республики завершают зачистку поселка Пески в Донецкой области, взятого под контроль на этой неделе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушилин, Пески было сложно брать под контроль, поскольку противник там «буквально вгрызался в землю». По его словам, украинские военные прорыли тоннели даже между подвалами домов. Глава ДНР сообщил, что в одном из украинских блиндажей были обнаружены карты с боевыми приказами на обороте, которые можно будет использовать в качестве доказательств на трибунале.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка.