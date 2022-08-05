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Политика5 августа 2022 11:59

Союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка

В Народной милиции ДНР заявили, что об этом "можно сказать с уверенностью"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка

Союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Илья Емельянов в пятницу, 5 августа, заявил, что союзные войска взяли под контроль поселок Пески, который находитс в пригороде Донецка.

«Что сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», - заявил Емельянов в эфире Первого канала.

Напомним, днем ранее, 4 августа, Емельянов заявил, что силы ДНР смогли взять под свой контроль 70 процентов поселка Пески. Незадолго до этого в тот же день начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка вблизи Авдеевки, отметив, что украинские войска покинули Семигорье и перешли к обороне на восток Кодемы.