Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd за его слова о российской спецоперации

Посол Украины в Австрии Александр Щерба Фото: ru.wikipedia.org

Посол Украины в Австрии Александр Щерба прокомментировал слова основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который заявил, что спецоперация на Украине стала реакцией России на расширение НАТО. Диплома назвал музыканта бессердечным и заблудшим человеком.

«Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что конфликта не будет, так как Путин слишком умен. Теперь вы говорите, что конфликт начался по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» – написал посол в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. Музыкант высказал мнение, что конфликт на Украине является реакцией России на расширение НАТО к ее границам.