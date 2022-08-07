Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 августа 2022 15:09

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd за его слова о российской спецоперации

Дипломат предложил артисту переехать в Россию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Украины в Австрии Александр Щерба

Посол Украины в Австрии Александр Щерба

Фото: ru.wikipedia.org

Посол Украины в Австрии Александр Щерба прокомментировал слова основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который заявил, что спецоперация на Украине стала реакцией России на расширение НАТО. Диплома назвал музыканта бессердечным и заблудшим человеком.

«Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что конфликта не будет, так как Путин слишком умен. Теперь вы говорите, что конфликт начался по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» – написал посол в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине. Музыкант высказал мнение, что конфликт на Украине является реакцией России на расширение НАТО к ее границам.