Российские войска уничтожили 45 тысяч тонн поставленных НАТО боеприпасов под Николаевом Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области 45 тысяч тонн боеприпасов, поставленных украинским войска блоком НАТО, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российские войска уничтожили в Донецкой народной республике пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пять складов боеприпасов, а также поразили три пункта управления Вооруженных сил Украины и живую силу и военную технику ВСУ в 173 районах.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Вооруженные силы РФ уничтожили более 100 ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS в Днепропетровской области.