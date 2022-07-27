Российская армия уничтожила более 100 американских ракет HIMARS

Работа американской РСЗО HIMARS во время учений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы РФ уничтожили более 100 ракет к американским РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«24 июля 2022 года ВКС России был нанесен удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области, уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США», — отмечается в брифинге военного ведомства.

В результате этого удара также было ликвидировано до 120 военнослужащих ВСУ, которые охраняли склад боеприпасов. Также ударом ВКС России были уничтожены иностранные наемники и технические специалисты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что российские силы ПВО смогли научиться сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Поставленные Киеву Западом ракеты, которыми ВСУ пытаются атаковать освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, успешно сбиваются Вооруженными силами РФ с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук М-3».

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