Сенатор Джабаров назвал «безобразием» задержание Дарьи Асламовой в Косово

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Россия непременно должна ответить на задержание журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в Косово, так как это «безобразие», заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Реагировать надо, потому что это полное безобразие. Тем более задержали журналистку, которая известна многие годы. Какое она могла иметь отношение к спецслужбам непонятно, и понятно, что за Косово стоит НАТО. Косовары себя чувствуют уверенно и ведут себя по-хамски, иначе объяснить это поведение невозможно», – сказал сенатор в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.

Напомним, ранее Дарья Асламова рассказала на радио «КП», что в ходе допроса ей запрещали вставать с места в течение нескольких часов.