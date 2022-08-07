Глава германской партии «Левая» Ширдеван предсказал ФРГ социальную катастрофу

В Европарламенте предсказали Германии социальную катастрофу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии грозит социальная катастрофа в связи с тяжелой экономической обстановкой, считает сопредседатель Левой партии ФРГ и депутат Европарламента Мартин Ширдеван.

«Нашей стране угрожает социальная катастрофа, ужасный дефицит энергоносителей, который уже начинает чувствоваться, а также инфляция, из-за которой люди не могут позволить себе купить продукты питания», – заявил евродепутат в интервью изданию ARD.

По мнению Ширдевана, правительство Германии не торопится решать внутренние проблемы страны, а усложняющаяся экономическая ситуация может привести к «кризису демократии» и росту популярности праворадикальных идей и движений.

Напомним, ранее агентство Bloomberg предупредило, что Германии осталось три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть из-за нехватки природного газа этой зимой.