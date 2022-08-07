Член Конгресса США Бойберт назвала поставки вооружения Украине мошенничеством

В Конгрессе США назвали поставки вооружения Украине мошенничеством Фото: REUTERS

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Лорен Бойберт раскритиковала поставки Западом вооружения Украине. По ее мнению, большая часть этих поставок идет по мошенническим схемам.

«Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – написала она в Twitter, комментируя документальный фильм телекомпании CBS, в котором было раскрыто, что большая часть военной помощи Запада не доходит до Украины.

В свою очередь другой члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отметила, что именно мошеннические схемы повлияли на ее отрицательное отношение к предоставлению военной помощи Киеву. Как заявила парламентарий, эта помощь «никогда не была связана с украинским народом».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине еще миллиард долларов в качестве военной помощи.