Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории освобожденных российской армией регионов. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

- Мы ничего своего не отдадим, а если ... (пройдут референдумы), то они для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент, - заявил украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что сейчас важную роль играют поставки оружия от партнеров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.