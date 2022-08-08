Из сектора Газа после объявления перемирия полетели снаряды в сторону Израиля Фото: REUTERS

С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Об этом 8 августа сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве.

Ранее Израиль подтвердил, что перемирие с "Исламским джихадом"* вступает в силу 7 августа в 23.30 часа (по московскому времени). При этом израильская сторона решила оставить за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня, сообщали в пресс-служба премьера.

Власти Израиля также поблагодарили Египет за приложенные усилия, поспособствовавшие достижению договоренностям о введении режима.

5 августа сообщалось, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение.

*Запрещенная в России террористическая организация