Израиль подтвердил действие режима прекращения огня в секторе Газа с 23:30 часов Фото: REUTERS

Израиль подтвердил, что перемирие с "Исламским джихадом"* вступает в силу 7 августа в 23.30 часа (по московскому времени). При этом израильская сторона оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня, сообщили в пресс-служба премьера.

Власти Израиля также выразили благодарность Египту за приложенные усилия, поспособствовавшие достижению договоренностям о введении режима.

Незадолго до этого агентство France Presse со ссылкой на заявление палестинской группировки сообщало в своем Twitter, что в "Исламском джихаде"* подтвердили, что с Израилем заключен договор об установлении режима прекращения огня.

Ранее сайт KP.RU писал, что 5 августа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение.

*Запрещенная в России террористическая организация