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В мире8 августа 2022 2:08

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Подземные толчки ощутили жители Южных Курил
София ГОНЧАРОВА
У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Курильских островов произошло землетрясение. Сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 6 баллов.

- Землетрясение магнитудой в 6 баллов произошло на глубине 25 км в 117 км восточнее села Малокурильское, - сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение ощутили жители Южных Курил.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. По данным специалистов сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок был зафиксирован в акватории Тихого океана, а эпицентр был расположен рядом с островом Симушир (средние Курилы) на глубине 80 километров.

Также сайт KP.RU писал, как незадолго до этого недалеко от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 балла. Эпицентр оказался расположен в акватории Тихого океана в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра.