Глава Запорожской области Балицкий обвинил МАГАТЭ в бездействии из-за обстрелов АЭС Фото: REUTERS

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС. При этом он отметил, что организация не предпринимает реальных мер для пресечения подобных инцидентов.

- Руководство МАГАТЭ осознает реальный риск ядерной катастрофы, который создают киевские нацисты для всего мира, однако не предпринимают реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства, - написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. За час ВСУ трижды обстреливали электростанцию. В Минобороны РФ уточнили, что обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец. Позже российское военное ведомство опубликовало видео последствий обстрела атомной электростанции.